Ондансетрон (Ondansetron)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,50
Економія при броні: -22,43 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,85
Економія при броні: -6,56 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,47
Економія при броні: -25,52 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,87
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
92,63
Економія при броні: -4,07 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
144,57
Економія при броні: -19,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,30 грн