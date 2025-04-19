Ондансетрон (Ondansetron)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,63
Економія при броні: -24,43 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,10
Економія при броні: -21,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,30
Економія при броні: -22,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,50
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
153,58
Економія при броні: -34,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
155,47
Економія при броні: -35,75 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за null хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,00
Економія при броні: -19,60 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
88,20
Економія при броні: -16,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
88,20
Економія при броні: -16,80 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -26,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,00
Економія при броні: -19,60 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90
Економія при броні: -27,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
90,80
Економія при броні: -19,40 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,10
Економія при броні: -21,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,00
Економія при броні: -19,60 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -26,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
86,40
Економія при броні: -15,12 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
153,84
Економія при броні: -34,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
82,90
Економія при броні: -11,50 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,50
Економія при броні: -26,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
87,40
Економія при броні: -16,00 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,50
Економія при броні: -26,60 грн