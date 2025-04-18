Ондансетрон (Ondansetron)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 507 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,00
Економія при броні: -21,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,00
Економія при броні: -17,70 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -23,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
92,74
Економія при броні: -12,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,60
Економія при броні: -17,28 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
87,27
Економія при броні: -15,48 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
154,57
Економія при броні: -31,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
89,80
Економія при броні: -16,50 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90
Економія при броні: -23,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім