Ондансетрон (Ondansetron)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
95,72
Економія при броні: -24,00 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
154,63
Економія при броні: -28,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,14
Економія при броні: -6,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
154,69
Економія при броні: -9,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
91,95
Економія при броні: -20,23 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,56
Економія при броні: -26,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
90,64
Економія при броні: -19,41 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,26
Економія при броні: -27,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
148,85
Економія при броні: -30,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
85,29
Економія при броні: -7,87 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,64
Економія при броні: -33,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
89,10
Економія при броні: -17,70 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,50
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,04
Економія при броні: -28,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
83,47
Економія при броні: -6,05 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
150,22
Економія при броні: -31,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн