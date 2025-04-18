Ондансетрон (Ondansetron)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 330 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,69
Економія при броні: -19,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
94,49
Економія при броні: -9,19 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,31
Економія при броні: -16,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,00
Економія при броні: -21,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
88,20
Економія при броні: -15,00 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,36
Економія при броні: -10,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім