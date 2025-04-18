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Ондансетрон (Ondansetron)

Ондансетрон (Ondansetron)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 330 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
129,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
128,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,69
Економія при броні: -19,56 грн
123,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
83,35 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
141,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
94,49
Економія при броні: -9,19 грн
85,30 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,31
Економія при броні: -16,82 грн
129,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
80,80 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
144,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,00
Економія при броні: -21,60 грн
124,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
87,44 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
83,05 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,12 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
83,09 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
127,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
88,20
Економія при броні: -15,00 грн
73,20 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
87,19 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
140,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
143,36
Економія при броні: -10,33 грн
133,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
88,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
140,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
142,60 грн
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