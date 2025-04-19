Ондансетрон (Ondansetron)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
149,54
Економія при броні: -10,10 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
90,69
Економія при броні: -3,83 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
148,16
Економія при броні: -8,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
149,67
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
90,80
Економія при броні: -19,30 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -27,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
146,00
Економія при броні: -25,30 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
153,76
Економія при броні: -21,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
90,17
Економія при броні: -5,23 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
150,75
Економія при броні: -14,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
150,01
Економія при броні: -17,98 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
96,44
Економія при броні: -18,91 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
150,49
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
85,60
Економія при броні: -5,98 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
149,27
Економія при броні: -30,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
92,59
Економія при броні: -12,97 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
149,41
Економія при броні: -30,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
88,10
Економія при броні: -2,88 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,90
Економія при броні: -20,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
156,52
Економія при броні: -26,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
135,99
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім