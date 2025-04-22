Ондансетрон (Ondansetron)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -24,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
157,06
Економія при броні: -18,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
89,80
Економія при броні: -16,60 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
86,09
Економія при броні: -6,39 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
151,19
Економія при броні: -12,34 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Лекхім
94,53
Економія при броні: -3,68 грн
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
152,95
Економія при броні: -6,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ондансетрон таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Лекхім
147,80
Економія при броні: -24,70 грн