Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1424,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1605,59
Економія при броні: -74,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1504,98
Економія при броні: -62,75 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
4.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1639,31
Економія при броні: -98,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1680,64
Економія при броні: -119,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1424,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1702,29
Економія при броні: -125,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1590,68
Економія при броні: -97,53 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1424,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1544,06
Економія при броні: -87,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1503,25
Економія при броні: -52,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма