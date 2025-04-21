Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1605,41
Економія при броні: -96,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1582,79
Економія при броні: -100,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1548,35
Економія при броні: -92,53 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1463,43
Економія при броні: -43,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1548,40
Економія при броні: -46,45 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
35.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1583,00
Економія при броні: -63,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
80.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1535,70
Економія при броні: -83,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 65
101.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
102.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1623,82
Економія при броні: -112,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 287
102.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володарка, вул. Кооперативна, 2-А
108.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
109.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1462,70
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1544,24
Економія при броні: -86,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1679,90
Економія при броні: -114,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма