Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1646,15
Економія при броні: -87,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1547,82
Економія при броні: -72,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1469,40
Економія при броні: -46,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1637,53
Економія при броні: -118,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1628,79
Економія при броні: -113,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1523,96
Економія при броні: -68,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1607,17
Економія при броні: -99,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1522,04
Економія при броні: -71,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1606,27
Економія при броні: -98,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1583,86
Економія при броні: -91,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1518,80
Економія при броні: -65,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1535,10
Економія при броні: -112,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1617,12
Економія при броні: -106,25 грн