Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1513,48
Економія при броні: -62,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1510,89
Економія при броні: -57,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1560,18
Економія при броні: -109,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1608,85
Економія при броні: -97,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1657,49
Економія при броні: -110,68 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1657,80
Економія при броні: -109,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1666,31
Економія при броні: -117,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
6.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1526,69
Економія при броні: -96,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
7.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
8.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1637,92
Економія при броні: -96,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
44.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Березнегувате, вул. Миру, 77
77.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
85.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
86.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма