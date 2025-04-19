Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1570,01
Економія при броні: -90,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1470,80
Економія при броні: -57,00 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1494,08
Економія при броні: -85,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1625,53
Економія при броні: -123,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1529,39
Економія при броні: -73,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
3.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
4.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1548,10
Економія при броні: -46,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1567,81
Економія при броні: -79,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1610,54
Економія при броні: -93,88 грн