Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1503,50
Економія при броні: -67,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1469,10
Економія при броні: -32,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1563,30
Економія при броні: -56,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1648,75
Економія при броні: -94,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1461,40
Економія при броні: -25,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1567,57
Економія при броні: -113,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1602,48
Економія при броні: -76,32 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1497,05
Економія при броні: -44,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1617,22
Економія при броні: -58,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1570,76
Економія при броні: -80,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1526,20
Економія при броні: -89,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1584,41
Економія при броні: -63,30 грн