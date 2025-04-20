Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
11.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
12.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
29.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1496,10
Економія при броні: -70,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 2-А
29.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
49.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1516,12
Економія при броні: -57,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 8
65.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, вул. Миру, 77
78.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
78.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
87.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
107.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма