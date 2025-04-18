Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1614,30
Економія при броні: -77,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1525,10
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1579,34
Економія при броні: -73,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1624,44
Економія при броні: -120,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1612,30
Економія при броні: -93,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1584,58
Економія при броні: -64,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1636,51
Економія при броні: -104,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1479,00
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1564,28
Економія при броні: -91,36 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1576,84
Економія при броні: -87,17 грн