Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1436,00
Економія при броні: -45,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
8.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
9.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
10.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1503,10
Економія при броні: -111,50 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
5.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Науки, 99
7.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, пл. Соборна, 2
7.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
20.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1564,33
Економія при броні: -60,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1616,32
Економія при броні: -86,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 57
26.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1555,22
Економія при броні: -92,46 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 34
26.4 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма