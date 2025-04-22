Ламізил® таблетки (Lamisil® tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1523,20
Економія при броні: -70,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1549,09
Економія при броні: -81,48 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
37.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Незалежності, 25
67.2 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
83.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1373,50
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
114.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1462,70
Економія при броні: -10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
115.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1616,61
Економія при броні: -93,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
117.7 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Ламізил® таблетки 250 мг блістер №14
Новартіс Фарма
1606,51
Економія при броні: -108,93 грн