Бактоклав таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Харків (112250) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Аптека шар@
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Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека доброго дня
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
1 соціальна аптека
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Первомайський, м-н 3-й, 39
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Бажаємо здоров'я
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Ізюм, вул. Старопоштова, 16
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25