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Бактоклав таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг стрип, №10 - Харків (112250) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
105,01
Економія: -1,01 грн
104,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
117,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
99,50
Економія: -4,80 грн
94,70 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
96,52 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
100,72
Економія: -5,66 грн
95,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
113,40
Економія: -9,40 грн
104,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
104,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (1)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Всього: упаковка (1)
104,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
90,94 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (2)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
90,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Всього: упаковка (1)
106,80
Економія: -2,80 грн
104,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (2)
121,30
Економія: -17,30 грн
104,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (1)
92,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Всього: упаковка (1)
88,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
98,85
Економія: -6,05 грн
92,80 грн