Модитен Депо (Moditen Depo)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1421,27
Економія при броні: -84,63 грн
В містах поряд
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Обухівка, вул. Центральна, 37-А
80.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
84.6 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
91.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
91.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
91.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Павлоград, вул. Центральна, 41
91.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 15
109.0 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
121.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1125,31
Економія при броні: -46,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
123.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1402,03
Економія при броні: -53,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.6 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1396,74
Економія при броні: -48,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Лозова, просп. Перемоги, 15
141.0 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Лозова, м-н 1-й, 24/1
141.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
142.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
143.0 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
143.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лозова, вул. Соборна, 7
143.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
153.4 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00 грн