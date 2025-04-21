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Модитен Депо (Moditen Depo)
Модитен Депо (Moditen Depo)
Миколаїв
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
99.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 3
100.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
108.8 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
112.6 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
113.4 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хлібодарське, дорога Маякська, 4-Б
117.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
123.4 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
149.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
149.8 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
151.0 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
151.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1423,71
Економія при броні:
-107,25 грн
1316,46
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
155.7 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
179.4 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1426,96
Економія при броні:
-110,50 грн
1316,46
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
179.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
180.7 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1196,97
Економія при броні:
-70,09 грн
1126,88
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
202.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1369,70
грн
Забрати 22.04 після 13:00
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