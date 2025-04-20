Модитен Депо (Moditen Depo)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1423,71
Економія при броні: -107,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1426,96
Економія при броні: -110,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
29.6 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1196,97
Економія при броні: -70,09 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 15
108.8 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
113.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.8 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Обухівка, вул. Центральна, 37-А
130.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Київська, 1/49
131.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
132.7 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1437,12
Економія при броні: -97,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Власівка, вул. Молодіжна, 23
134.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
137.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
140.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
193.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
196.4 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА