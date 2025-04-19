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Модитен Депо (Moditen Depo)
Модитен Депо (Moditen Depo)
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
71.7 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1158,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
101.7 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Берестин, пл. Базарна, 18
107.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Берестин, вул. Шиндлера, 91
107.4 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Берестин, вул. Шиндлера, 87
107.4 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Лозова, просп. Перемоги, 15
108.0 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Лозова, м-н 1-й, 24/1
108.3 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
108.9 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
110.0 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
110.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
110.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лозова, вул. Соборна, 7
110.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 17
131.8 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1359,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
138.8 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
160.1 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Донець, вул. Спортивна, 28-А
165.0 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
169.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 21
169.2 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
169.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
169.5 км
Модитен Депо розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
1360,00
грн
Забрати 22.04 після 16:00
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