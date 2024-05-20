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Алмагель® А суспензія оральна флакон 170 мл з мірною ложкою, №1 - Запоріжжя (62646) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
170,00
Економія: -41,00 грн
129,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
163,00
Економія: -34,00 грн
129,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (4)
181,00
Економія: -52,00 грн
129,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
136,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
153,55
Економія: -21,48 грн
132,07 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (3)
165,17
Економія: -29,17 грн
136,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
150,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (4)
168,50
Економія: -24,06 грн
144,44 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
163,00
Економія: -34,00 грн
129,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
146,69 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
153,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
186,20
Економія: -42,00 грн
144,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
162,50
Економія: -18,06 грн
144,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (5)
138,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (11)
165,79
Економія: -26,89 грн
138,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
149,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
150,54 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
163,00
Економія: -34,00 грн
129,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
170,72
Економія: -38,65 грн
132,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
161,52
Економія: -29,45 грн
132,07 грн