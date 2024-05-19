Алмагель® А суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Львів (247709) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 134 аптеках
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Всього: суспензія оральна (2)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Всього: суспензія оральна (2)
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Словацького, 2
Swiss pharmacy
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Всього: суспензія оральна (8)
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
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Всього: пакетик (1)
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, вул. Шпитальна, 30
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека доброго дня
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Всього: пакетик (5)
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Львів, просп. Свободи, 5
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Львів, вул. Городоцька, 3
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, вул. Київська, 9
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Львів, вул. Бандери Степана, 71
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Всього: суспензія оральна (4)
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Львів, вул. Стара, 1
Аптека доброго дня
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Всього: пакетик (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
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Всього: суспензія оральна (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Федьковича, 10
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Подорожник
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Всього: суспензія оральна (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143