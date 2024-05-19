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Алмагель® А суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Львів (247709) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: суспензія оральна (2)
298,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: суспензія оральна (2)
355,83
Економія: -48,01 грн
307,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: суспензія оральна (8)
330,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: пакетик (1)
416,50
Економія: -130,10 грн
286,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: пакетик (5)
416,50
Економія: -130,10 грн
286,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
298,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (3)
298,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: суспензія оральна (4)
298,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: пакетик (1)
403,80
Економія: -117,40 грн
286,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: суспензія оральна (5)
298,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: суспензія оральна (17)
363,99
Економія: -77,45 грн
286,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
300,72 грн