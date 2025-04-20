ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,09
Економія при броні: -36,09 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,09
Економія при броні: -32,09 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
191,95
Економія при броні: -18,74 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
200,21
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
201,39
Економія при броні: -19,85 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,49
Економія при броні: -16,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,30
Економія при броні: -16,70 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
193,59
Економія при броні: -6,09 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
195,00
Економія при броні: -27,00 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
195,00
Економія при броні: -32,10 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,09
Економія при броні: -33,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,30
Економія при броні: -16,70 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,10
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
194,75
Економія при броні: -7,72 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
200,21
Економія при броні: -7,43 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
201,20
Економія при броні: -19,60 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,10
Економія при броні: -16,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
205,41
Економія при броні: -33,91 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
196,94
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
195,84
Економія при броні: -27,17 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,89
Економія при броні: -29,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
192,92
Економія при броні: -20,26 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
207,44
Економія при броні: -29,51 грн