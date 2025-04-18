ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
201,57
Економія при броні: -14,41 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
192,32
Економія при броні: -7,94 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
200,60
Економія при броні: -7,75 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,08
Економія при броні: -27,30 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
201,13
Економія при броні: -28,53 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
212,84
Економія при броні: -37,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,30
Економія при броні: -18,80 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,90 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
194,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
193,29
Економія при броні: -6,37 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
101,24
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
193,59
Економія при броні: -20,66 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
201,92
Економія при броні: -25,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,30
Економія при броні: -18,80 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -15,10 грн