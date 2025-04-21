ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,30
Економія при броні: -15,10 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
196,67
Економія при броні: -28,01 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,92
Економія при броні: -24,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,30
Економія при броні: -15,10 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
200,00
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,15
Економія при броні: -16,89 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
206,67
Економія при броні: -19,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
131,62
Економія при броні: -10,79 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
200,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
196,70
Економія при броні: -13,50 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -14,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,30
Економія при броні: -15,10 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -14,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,30
Економія при броні: -15,10 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,10
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
185,85
Економія при броні: -27,65 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
200,59
Економія при броні: -20,33 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
200,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,62
Економія при броні: -18,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
193,60
Економія при броні: -10,40 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,10
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,41
Економія при броні: -31,90 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
205,55
Економія при броні: -22,00 грн