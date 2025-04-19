ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 222 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,05
Економія при броні: -29,47 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,44
Економія при броні: -31,44 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
179,10
Економія при броні: -0,70 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
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Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
194,70
Економія при броні: -16,30 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,10
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
195,65
Економія при броні: -27,23 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,37
Економія при броні: -33,17 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
205,82
Економія при броні: -30,94 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
179,60
Економія при броні: -1,20 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,20
Економія при броні: -19,80 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,10
Економія при броні: -18,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
179,00
Економія при броні: -0,60 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
179,00
Економія при броні: -0,60 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма