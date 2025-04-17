Київ
ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)

ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 687 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
185,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
176,00 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
181,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
173,49 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
179,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
184,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
166,32 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
184,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
203,40
Економія при броні: -15,40 грн
188,00 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -10,80 грн
192,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
134,87
Економія при броні: -9,47 грн
125,40 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,00
Економія при броні: -11,10 грн
192,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
172,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
188,14 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
194,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
208,30
Економія при броні: -24,30 грн
184,00 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
212,66
Економія при броні: -24,80 грн
187,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
205,58
Економія при броні: -33,65 грн
171,93 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
203,46
Економія при броні: -28,29 грн
175,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
171,90 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
179,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
173,55 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
190,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
212,66
Економія при броні: -24,80 грн
187,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
166,26 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
176,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
82,06 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,73
Економія при броні: -24,90 грн
173,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,00 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -10,80 грн
192,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
166,27 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
174,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
168,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
207,48
Економія при броні: -26,52 грн
180,96 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
195,30 грн
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