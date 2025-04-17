ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 687 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
203,40
Економія при броні: -15,40 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
134,87
Економія при броні: -9,47 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,00
Економія при броні: -11,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
208,30
Економія при броні: -24,30 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
212,66
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
205,58
Економія при броні: -33,65 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
203,46
Економія при броні: -28,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
212,66
Економія при броні: -24,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,73
Економія при броні: -24,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
203,70
Економія при броні: -10,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
207,48
Економія при броні: -26,52 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
195,30 грн