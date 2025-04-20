ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,90 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
194,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,81
Економія при броні: -39,22 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,07
Економія при броні: -28,33 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,09
Економія при броні: -38,09 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
200,14
Економія при броні: -9,95 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
206,04
Економія при броні: -11,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
197,49
Економія при броні: -23,45 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
200,62
Економія при броні: -24,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
194,37
Економія при броні: -11,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
201,41
Економія при броні: -18,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
174,50
Економія при броні: -3,20 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
194,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
196,99
Економія при броні: -13,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
201,76
Економія при броні: -29,10 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
209,02
Економія при броні: -35,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
208,78
Економія при броні: -39,12 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
131,99
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
199,94
Економія при броні: -42,93 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
104,73
Економія при броні: -18,11 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
176,50
Економія при броні: -5,20 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
179,30
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
198,25
Економія при броні: -25,70 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
207,11
Економія при броні: -29,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,11
Економія при броні: -38,11 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
188,90 грн