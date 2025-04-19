ІНДАПЕН (INDAPEN/INDAPEN SR)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
194,52
Економія при броні: -11,05 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,77
Економія при броні: -16,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
194,20
Економія при броні: -10,73 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,56
Економія при броні: -13,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
211,82
Економія при броні: -38,15 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
202,19
Економія при броні: -14,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,81
Економія при броні: -26,93 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
197,39
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
196,82
Економія при броні: -23,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
200,33
Економія при броні: -16,90 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
194,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,94
Економія при броні: -27,06 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
199,35
Економія при броні: -17,96 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
203,48
Економія при броні: -30,61 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
205,60
Економія при броні: -25,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
202,52
Економія при броні: -36,85 грн
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
196,99
Економія при броні: -24,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
204,13
Економія при броні: -38,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
195,09
Економія при броні: -19,27 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
100,28
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
203,19
Економія при броні: -30,32 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
205,31
Економія при броні: -25,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
199,32
Економія при броні: -26,45 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
195,64
Економія при броні: -16,04 грн
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма
207,34
Економія при броні: -25,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Індапен таблетки, вкриті оболонкою 2.5 мг блістер №30
Польфарма
Індапен SR таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1.5 мг блістер №30
Польфарма