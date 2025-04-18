Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
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Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
119,53
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
115,89
Економія при броні: -3,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
128,66
Економія при броні: -15,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
129,56
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
125,94
Економія при броні: -22,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
131,29
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,18
Економія при броні: -6,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,38
Економія при броні: -11,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
116,87
Економія при броні: -4,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
126,81
Економія при броні: -14,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома