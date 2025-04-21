Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
131,49
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
125,91
Економія при броні: -15,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
128,90
Економія при броні: -14,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
118,05
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
119,71
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
128,42
Економія при броні: -16,11 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
129,42
Економія при броні: -17,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
131,53
Економія при броні: -6,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,32
Економія при броні: -19,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
125,09
Економія при броні: -12,75 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
129,06
Економія при броні: -16,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
116,57
Економія при броні: -4,49 грн