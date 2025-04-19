Львів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,50
Економія при броні: -15,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,79
Економія при броні: -23,31 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома