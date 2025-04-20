Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,28
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
114,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,33
Економія при броні: -8,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
116,39
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
115,42
Економія при броні: -5,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
114,85
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
129,06
Економія при броні: -21,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
128,92
Економія при броні: -21,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
115,21
Економія при броні: -13,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
129,18
Економія при броні: -13,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
114,00
Економія при броні: -10,00 грн