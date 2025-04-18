Київ
Олазоль® (Olasolum)

Олазоль® (Olasolum)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 309 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
126,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
116,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
126,14
Економія при броні: -4,84 грн
121,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
129,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
129,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
126,44
Економія при броні: -5,29 грн
121,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -11,10 грн
116,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
99,49 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
107,86 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
107,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
108,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -11,10 грн
116,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
98,65 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
113,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
112,89
Економія при броні: -4,53 грн
108,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
99,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
109,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
117,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
126,47
Економія при броні: -6,07 грн
120,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
108,05 грн
ГоловнаКошикОбране