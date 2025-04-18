Харків (адресу не вказано)
Доступно в 309 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
126,14
Економія при броні: -4,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
126,44
Економія при броні: -5,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
112,89
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
126,47
Економія при броні: -6,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома