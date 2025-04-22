Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
119,68
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
114,33
Економія при броні: -11,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
128,07
Економія при броні: -15,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
125,90
Економія при броні: -13,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
127,90
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
128,48
Економія при броні: -24,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома
132,68
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Олазоль® аерозоль балон 60 г №1
Стома