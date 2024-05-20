Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИКОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВАктивні кортикостероїди (група III)Метилпреднізолону ацепонатАдвантан®Ціни в аптеках

Адвантан® крем 0,1 % туба 15 г, №1 - Одеса (79497) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
443,40 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
526,10 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
481,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
529,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -131,33 грн
426,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
443,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
501,50
Економія: -22,60 грн
478,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
413,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
443,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
480,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
443,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
463,12 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
480,99
Економія: -54,33 грн
426,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
443,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
475,68 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
508,64
Економія: -48,51 грн
460,13 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
504,99
Економія: -78,33 грн
426,66 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
434,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
435,83 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
524,69
Економія: -69,73 грн
454,96 грн