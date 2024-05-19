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Адвантан® крем 0,1 % туба 15 г, №1 - Львів (79497) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
413,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
419,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
418,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
528,99
Економія: -102,33 грн
426,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
496,89
Економія: -36,76 грн
460,13 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
470,99
Економія: -44,33 грн
426,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
500,99
Економія: -74,33 грн
426,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
563,99
Економія: -137,33 грн
426,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
413,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
472,99
Економія: -46,33 грн
426,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
542,99
Економія: -116,33 грн
426,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
574,99
Економія: -148,33 грн
426,66 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
444,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
510,99
Економія: -84,33 грн
426,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
527,99
Економія: -101,33 грн
426,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
446,99
Економія: -20,33 грн
426,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
418,30 грн