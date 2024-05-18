Адвантан® крем 0,1 % туба 15 г, №1 - Харків (79497) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 89 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, вул. Сумська, 69
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9