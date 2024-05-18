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Адвантан® крем 0,1 % туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (79497) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
510,04
Економія: -28,99 грн
481,05 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
497,54
Економія: -16,49 грн
481,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
509,56
Економія: -57,22 грн
452,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
526,02
Економія: -73,65 грн
452,37 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
506,66
Економія: -54,50 грн
452,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
488,10
Економія: -17,10 грн
471,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
418,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
443,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
502,62
Економія: -23,41 грн
479,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
443,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
512,08
Економія: -37,69 грн
474,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
484,63
Економія: -24,50 грн
460,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
493,76
Економія: -33,63 грн
460,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
468,39
Економія: -22,09 грн
446,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
479,92
Економія: -33,23 грн
446,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
443,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
465,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
438,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
492,40
Економія: -30,40 грн
462,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
487,07
Економія: -31,18 грн
455,89 грн