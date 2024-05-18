Адвантан® мазь 0,1 % туба 15 г, №1 - Харків (79494) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 100 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Незалежності, 7