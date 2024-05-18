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Адвантан® мазь 0,1 % туба 15 г, №1 - Харків (79494) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
482,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
489,17
Економія: -37,31 грн
451,86 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
608,90
Економія: -185,70 грн
423,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
438,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
477,75
Економія: -20,75 грн
457,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
429,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
495,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
501,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
469,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
606,20
Економія: -183,00 грн
423,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
448,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
447,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
439,34 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
466,83
Економія: -19,93 грн
446,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
413,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
646,90
Економія: -220,50 грн
426,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (3)
656,40
Економія: -230,00 грн
426,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
413,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
665,90
Економія: -239,50 грн
426,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
675,50
Економія: -249,10 грн
426,40 грн