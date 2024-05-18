Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИКОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇПРОСТІ ПРЕПАРАТИ КОРТИКОСТЕРОЇДІВАктивні кортикостероїди (група III)Метилпреднізолону ацепонатАдвантан®Ціни в аптеках

Адвантан® мазь 0,1 % туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (79494) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
511,09
Економія: -50,96 грн
460,13 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
492,28
Економія: -45,59 грн
446,69 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
535,90
Економія: -112,70 грн
423,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
521,51
Економія: -40,46 грн
481,05 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
507,80
Економія: -47,67 грн
460,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
519,30
Економія: -43,66 грн
475,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
502,44
Економія: -49,59 грн
452,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
520,78
Економія: -68,23 грн
452,55 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
506,66
Економія: -54,20 грн
452,46 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
487,99
Економія: -17,09 грн
470,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
418,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
480,41
Економія: -16,51 грн
463,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
438,41 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
504,40
Економія: -52,39 грн
452,01 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
495,32
Економія: -20,42 грн
474,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
523,48
Економія: -44,09 грн
479,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
493,10
Економія: -32,05 грн
461,05 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
443,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
506,74
Економія: -49,19 грн
457,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
484,73
Економія: -24,60 грн
460,13 грн