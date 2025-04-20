Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
195,65
Економія при броні: -9,12 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
192,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
107,00
Економія при броні: -10,30 грн
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
209,30
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
204,34
Економія при броні: -7,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
207,68
Економія при броні: -21,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
192,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
205,33
Економія при броні: -8,46 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
203,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
196,22
Економія при броні: -25,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
205,90
Економія при броні: -23,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
200,07
Економія при броні: -14,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
103,70
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
96,14
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
203,96
Економія при броні: -14,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
192,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс