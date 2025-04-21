Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
208,36
Економія при броні: -21,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,30
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
205,96
Економія при броні: -19,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
203,35
Економія при броні: -22,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
193,20
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
211,27
Економія при броні: -27,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -25,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
213,80
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс