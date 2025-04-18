Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
204,73
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
205,37
Економія при броні: -8,36 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
202,20
Економія при броні: -13,15 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
204,96
Економія при броні: -10,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
208,43
Економія при броні: -11,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
208,80
Економія при броні: -18,30 грн