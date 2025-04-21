Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
196,34
Економія при броні: -15,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
103,70
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
207,86
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
96,80
Економія при броні: -4,97 грн
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
194,66
Економія при броні: -14,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
192,18
Економія при броні: -11,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
103,70
Економія при броні: -6,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
197,92
Економія при броні: -17,13 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
224,22
Економія при броні: -10,27 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
210,57
Економія при броні: -25,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
101,08
Економія при броні: -5,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
105,50
Економія при броні: -8,10 грн