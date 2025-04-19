Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -34,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,30
Економія при броні: -34,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,30
Економія при броні: -34,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,30
Економія при броні: -34,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -34,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
208,80
Економія при броні: -20,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -34,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
208,80
Економія при броні: -20,40 грн