Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 485 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
114,10
Економія при броні: -24,45 грн
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
224,00
Економія при броні: -44,33 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
119,80
Економія при броні: -25,70 грн
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
215,90
Економія при броні: -44,92 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
225,20
Економія при броні: -48,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
208,20
Економія при броні: -25,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -31,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
206,43
Економія при броні: -23,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,03
Економія при броні: -6,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
111,50
Економія при броні: -23,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,35
Економія при броні: -47,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
105,00
Економія при броні: -4,00 грн