Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
199,86
Економія при броні: -31,12 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
192,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
195,73
Економія при броні: -9,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
194,35
Економія при броні: -27,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
206,38
Економія при броні: -20,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека бам
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Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
103,70
Економія при броні: -10,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
192,00
Економія при броні: -23,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
209,98
Економія при броні: -13,69 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
207,29
Економія при броні: -28,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
206,69
Економія при броні: -26,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс